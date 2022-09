W Filharmonii Częstochowskiej usłyszymy pierwszą i drugą suitę z opery „Carmen”

W piątek 23 września o godz. 19 w Sali Koncertowej im. Wojciecha Kilara zagra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka. Usłyszymy pierwszą i drugą suitę z opery „Carmen” oraz fragmenty muzyki z wcześniejszej opery Bizeta – ,,Arlezjanki”.

Wcześniej Jacek Woleński przybliży sylwetkę samego Bizeta i opowie o ,,Carmen” – nakreśli treść opery, przebieg akcji i charakterystykę postaci. A pamiętajmy, że ,,Carmen” uznawana jest często za najsłynniejszą operę w dziejach, a zarazem jedną z najbardziej poruszających opowieści stworzonych w tej konwencji.

Georges Bizet urodził się w 1838 roku w Paryżu w rodzinie zawodowych muzyków. Pierwsze lekcje muzyki miał więc w domu, a przed 10. urodzinami przyjęto go do paryskiego konserwatorium. Już jako 14-latek uznawany był za wyśmienitego pianistę. Za młodu też komponował – jego Symfonia C-dur powstała w 1855 roku, pisał też wiele drobnych utworów fortepianowych. Po otrzymaniu stypendium na studia we Włoszech, wyjechał do Rzymu, gdzie też rozpoczął wiele przedsięwzięć kompozytorskich. Był jednak niesłychanie samokrytyczny – zarzucał swoje projekty bądź po prostu je niszczył. Choroba matki sprowadziła go w 1860 roku do rodzinnego Paryża. Po jej śmierci odrzucił ofertę pracy w konserwatorium i znowu zajął się komponowaniem. Utrzymywał się także z aranżowania muzyki innych kompozytorów i z lekcji fortepianu.