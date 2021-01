W Gliwicach podzielono pieniądze na sport. Najwięcej dostały Piast Gliwice i GTK Gliwice LISTA dotacji UM Gliwice na I półrocze 2021

Transfery. Jakub Czerwiński przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice

PKO Ekstraklasa. Obrońca Jakub Czerwiński przedłużył umowę z Piastem Gliwice do grudnia 2023 roku. - Chciałbym, by podpisanie przeze mnie, czyli ambitnego piłkarza, tak długiego kontraktu było czytelnym sygnałem zarówno do kibiców Piasta, jak i piłkarzy, że ten klub będzie coraz silniejszy - podkreśla 29-latek.