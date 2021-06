W Jaworznie odsłonięto kolejny pomniczek chomika europejskiego. Statuetka opiera się na klepsydrze. Chomika spotkamy na rynku

Kolejna szczepionka przeciw COVID-19. Koncern Johnson & Johnson złożył wniosek o rejestrację preparatu. Kiedy trafi do Polski?

Koncern Johnson & Johnson złożył do Europejskiej Agencji Leków wniosek o dopuszczenie swojej szczepionki przeciw COVID-19. Agencja ma podjąć decyzję do połowy marca tego roku. Jeśli dopuści preparat, będzie to już czwarta szczepionka dostępna w krajach Unii Europejskiej. Do Polski powinna trafić najwcześniej w kwietniu.