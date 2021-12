W Jaworznie powstaną kolejne mieszkania. JTBS ogłosiło inwestycję Osiedle Sfera Południe. Pierwszy etap to 38 mieszkań na własność

Osiedle Sfera Południe. Nowe mieszkania powstają w Jaworznie

Umowa deweloperska w formie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży powinna zostać zawarta do 31 stycznia 2022 roku. A roboty budowalne zostaną zakończone do 30 października 2022 roku. Oznacza to, że mieszkania powinny zostać oddane do eksploatacji do 30 listopada 2022 roku. Każde z mieszkań powsiada balkon. Ich wielkość jest różna. Największe to 63,55 m2 (M-4) za 363 tys. zł, a najmniejsze to 37,18 m2 (M-2) za 206 tys. 500 zł. O zakup mieszkania może starać się każda pełnoletnia osoba, która w ostatnich 10 latach nie kupiła mieszkania od JTBS Sp. z o.o. lub nie jest współwłaścicielem mieszkania zakupionego od JTBS.