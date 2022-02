W lutym początek remontu Przedszkola nr 36 w Dąbrowie Górniczej. Co się zmieni?

– Każde pomieszczenie będzie miało dostęp do toalety, a każda sala na parterze zyska wyjście na zewnątrz – zapowiada wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Damian Rutkowski.

Przebudowę Przedszkola nr 36 – w systemie zaprojektuj i wybuduj – za ponad 6,7 mln zł miasto zleciło konsorcjum, na czele którego stoi firma Częstobud. To przedsiębiorstwo, które w zeszłym roku zmodernizowało Przedszkole nr 9 przy ul. Górniczej.

Modernizację przejdzie także zaplecze kuchenne, która zostanie wyposażone w nowe urządzenia. Standardowo, jak przy każdej termomodernizacji dąbrowskiej placówki oświatowej, w zakresie prac są również m.in. wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, modernizacja systemu wentylacji oraz wymiana instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej. Dzięki nim budynek zostanie dostosowany do przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

Do wymogów przepisów przeciwpożarowych zostanie także dostosowana droga dojazdowa do przedszkola (minimum 4 metry szerokości), która przy okazji zyska nową nawierzchnię. Przed wejściem do budynku powstanie także pochylnia.