W porządku! Ważny projekt społeczny bielskich uczennic. Dostały ok. 400 odpowiedzi od swoich rówieśników

Bielsko-Biała. Projekt „W porządku!”

Maja Niemczyk, Justyna Pisarek i Dagmara Rokita są uczennicami bielskiego „medyka” - VIII Liceum Ogólnokształcącego. Z koleżanką z Bielskiej Szkoły Przemysłowej Anną Dobranowską postanowiły pomóc swoim rówieśnikom. W ramach projektu „W porządku!” postanowiły stworzyć stronę internetową poświęcona zdrowiu psychicznemu wraz ze skrzynką odbiorczą, z której każdy może skorzystać.

- Chcemy dać wsparcie koleżeńskie. Jeśli w jakiejś wiadomości będą problemy, które nas przerosną zwrócimy się do specjalistów - mówi Maja Niemczyk.

Pomoc w tym zakresie mogłyby zapewnić fundacje lub organizacje, które mają psychologów, terapeutów, czy lekarzy. To do nich trafiłyby niepokojące wiadomości.

Dziewczyny zamierzają publikować rozmowy ze specjalistami, aby pokazać że zdrowie psychiczne jest ważne i trzeba o nie zadbać. Na ich kanale „W porządku!” w serwisie YouTube już zaczęły realizować serię filmów pod nazwą „Okiem Eksperta”. W pierwszym odcinku tej serii o tym, co to jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbać oraz co niekorzystnie na nie wpływa opowiedziała pedagog VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej Katarzyna Zawadzka. Link do odcinka znajdziesz TUTAJ.