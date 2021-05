W Śląskiem aktywowano 201 tysięcy bonów turystycznych. Do kiedy można je wykorzystać? OPRAC.: Jacek Bombor

Zbliżają się wakacje, to dobry moment, by zaplanować wypoczynek dziecka i wykorzystać bon turystyczny. W województwie śląskim na 466 tys. bonów aktywowano ponad 201 tys., w całym kraju aktywowano 1,4 mln bonów na 4 mln przyznanych. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku.