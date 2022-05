W sobotę, 11 czerwca w Arenie Gliwice odbędzie się Nocne Granie dla miłośników planszówek. Przed uczestnikami wiele emocji

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku w Arenie Gliwice odbędzie się kolejna edycja Nocnego Grania, która skierowana jest przede wszystkim do miłośników planszówek, a także RPG (gry fabularnej) oraz Hearthstone. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy – zarówno osoby, które gustują w tego typu rozrywce, jak i amatorzy, pragnący wgłębić się w świat gier.

Na pełne emocji wydarzenie zapraszają kawiarnia Ludiversum oraz Arena Gliwice już na godzinę 17:00, kiedy to na uczestników będą czekać gry planszowe, eliminacje do Mistrzostw Polski Rummikuba, rozgrywki w Hearthstone oraz sesje RPG. Oprócz rozgrywek, uczestnicy imprezy skorzystają również z kawiarenki, serwującej ciepłe i zimne napoje, a także przekąski oraz ciasta. Nocne Granie w Arenie Gliwice potrwa do godziny 01:00, a koszt wstępu to 20 złotych – w przypadku biletu zwykłego – lub 10 złotych – bilet ulgowy.