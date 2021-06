W Sosnowcu powstanie 280 nowych mieszkań. Bloki postawi TBS Dombud

Teren inwestycji obejmuje 22 tys. metrów kwadratowych. Budynki 1, 2, 3, 4, 5 i 6, które są zlokalizowane bliżej przejazdu kolejowego, będą miały na poszczególnych piętrach od 3 do 5 mieszkań. Dodatkowo budynki 2,3 i 4 oraz 5 i 6 będą oddzielone od siebie zielonymi tarasami, które będą znajdowały się nad garażami. Z kolei pozostałe domy bliżej kładki, będą oddzielone od siebie dylatacjami, a na poszczególnych piętrach znajdzie się 7 lub 8 mieszkań.

- W sumie będzie to 280 mieszkań w 12 sześciokondygnacyjnych budynkach. Inwestycja jest wspólnym projektem miasta oraz firmy TBS Dombud z Będzina. Nigdy w historii samorządu po 1989 roku nie budowano w Sosnowcu tylu mieszkań, które będą w zarządzie miasta – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Sosnowiec. Co widać okien wieżowców na osiedlach: Środula, S...

Szacowany koszt inwestycji to 100 mln zł, z czego ponad 30 procent środków przekaże miasto w formie dofinansowania pochodzącego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Najważniejszy dla nas będzie fakt, że to właśnie miasto będzie wskazywało przyszłych najemców. Zaznaczamy jednak, że nie będą to mieszkania komunalne – dodaje Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta.

Nieznane są jeszcze kryteria, zasady, na których będzie można ubiegać się o nowe mieszkanie w tym miejscu. Nie wiadomo także jeszcze jakie będą stawki czynszu. Wszystko to ma określić miasto, które jest jeszcze w trakcie opracowania najważniejszych zasad. Jak podkreśla Urząd Miejski w Sosnowcu, kryteria będą zbliżone do funkcjonujących w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Wiemy już natomiast, że o mieszkania w tym miejscu będą mogli ubiegać się nie tylko mieszkańcy Sosnowca. A to dobra wiadomość.