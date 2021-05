W Sosnowcu wyburzą wiadukt na ul. Lenartowicza. Powstanie nowa droga z rondem

Bezpieczniej na DW 933 w Mszanie. Na niebezpiecznym skrzyżowaniu wybudowano rondo. To element wielkiej przebudowy drogi do Wodzisławia Śl.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w Mszanie i Wodzisławiu Śl. to spory problem dla mieszkańców. Zwłaszcza dla tych, co sąsiadują z DW 933. Od dwóch lat żyją w pobliżu wielkiego placu budowy. Utrudniony dojazd, ale także poruszanie się pieszo wielokrotnie przyprawiało o ból głowy. Straty liczą też przedsiębiorcy, a to w związku utrudnionym dojazdem do ich punktów. Inwestycja dobiega końca. Dobrą wiadomością jest też rondo w Mszanie u zbiegu dwóch dróg wojewódzkich, gdzie wcześniej dochodziło do wielu wypadków.