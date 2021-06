W woj. śląskim 50 nowych przypadków koronawirusa 6 czerwca. W wielu miastach nie zaraził się nikt! Bielsko-Biała, Jaworzno, Rybnik...

Coraz mniej zakażeń koronawirusem. Wiele wskazuje na to, że powoli wygrywamy walkę z morderczym wirusem, a sytuacja w powiatach i miastach województwa śląskiego się polepsza. W niedzielę, 6 czerwca, potwierdzono u nas 50 nowych przypadków. W Polsce było dziś 312 nowych zakażeń. Najwięcej nowych chorych odnotowano w naszym województwie. Musimy też pamiętać, że w weekendy zazwyczaj mniej osób zgłasza się na testy, jednak duża liczba przypadków zaskakuje.

W ciągu doby wykonano 44 tys. 710 testów na koronawirusa. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 15 tys. 466, zajętych łóżek jest 3299. Przygotowano 1657 respiratorów dla pacjentów z COVID-19, 489 jest zajętych.

Coraz więcej osób się szczepi. Wielu z nas jest także już po drugiej dawce szczepienia. Najwięcej sczepień wykonują masowe punkty szczepień. Wiele placówek ogłasza wolne terminy i wolne dostępne szczepionki zachęcając do szczepienia się. Dzienna liczba szczepień to 261 tys. 885. W województwie śląskim dzienna dawka szczepień to 34 tys. 510. Ogólnie szczepienia przeciw COVID-19 wykonano u nas już 2657962 razy.

Zakażenia koronawirusem w Polsce. Dane z województw: