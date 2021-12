W Żorach powstała pierwsza w mieście jadłodzielnia. Ma zapobiec marnotrawieniu jedzenia. Jest w stanie uratować 1000 kg jedzenia rocznie Piotr Chrobok

Nawet tonę jedzenia przed zmarnowaniem będzie mogła uratować powstała w Żorach jadłodzielnia. To pierwsze tego typu miejsce, ale niewykluczone, że wkrótce nie pojawią się kolejne. Żorska jadłodzielnia mieści w sobie lodówkę, przez co wkładane do niej jedzenie na dłużej zachowa świeżość.