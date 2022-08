Wakacje na Sportowo w Katowicach. Zobaczcie co się działo w sobotę 20 sierpnia

Wakacje na Sportowo organizowane są w Katowicach od ośmiu lat. Tym razem do wielu propozycji aktywnego spędzania czasu po raz pierwszy włączono również bieg.

- Do wakacyjnych turniejów i treningów koszykarskich dołącza bieg. Było to moje małe sportowo-organizacyjne marzenie, które udało się zrealizować dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I Bieg Wakacje na Sportowo prowadził przez piękny Rezerwat przyrody Ochojec, czyli moje ulubione bieganie W Kręgu Natury. A jak #WKręguNatury to bieg oczywiście organizujemy wspólnie z niezawodnymi Piotr Łączniak i Oliwier Kosma ze Stowarzyszenie W Kręgu Natury oraz Kamil Kopeć. Sprawdzona biegowa drużyna - napisał na Facebooku organizator i katowicki radny Dawid Kamiński.

Zobaczcie zdjęcia z I Biegu Wakacji na Sportowo w Katowicach.