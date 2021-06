Wakacje z WOT w Gliwicach i Cieszynie. Szkolenie wojskowe ze śląskimi terytorialsami dla uczniów i studentów

W 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkolenie rozpocznie się 20 sierpnia a zakończy Przysięgą Wojskową 4 września. Jak podkreśla dowódca brygady, płk Tomasz Białas, akcja „wakacje z WOT” to wyjątkowy projekt.

- To doskonała okazja by przeżyć przygodę życia i to z kolegami z ławki lub z jednego roku. Zgrane zespoły w klasach i na studiach teraz będą miały okazję sprawdzić swoje siły jak i siebie nawzajem w całkiem innych realiach niż na co dzień. – podkreśla płk Białas.