Wakacyjne koncerty w Dąbrowie Górniczej będzą przez całe lato. Publiczność bawi się świetnie

W minioną sobotę 10 lipca w parku Zielona w ramach cyklu “W Zieloną gramy” mogliśmy posłuchać Jurassic Gypsy Quartet. A już za kilka dni, w kolejną sobotę 17 lipca o godz. 18 w kręgu tanecznym zaprezentuje się duet fletowo-fortepianowy Inter-Art Duo. Duet Inter- Art Duo, czyli Teresa Kaban i Henryk Błażej. Ich koncert to niewątpliwa szansa na solidną porcję muzyki klasycznej z nutą modernistycznej nonszalancji. W Zieloną gramy to cykl koncertów plenerowych organizowany przez Pałac Kultury Zagłębia i miasto Dąbrowa Górnicza. Sobotnie koncerty odbywają się zawsze o 18 w kręgu tanecznym Parku Zielona. Każdy z nich prezentuje przyjemną muzykę kameralną w wykonaniu młodych i utalentowanych artystów.

Orkiestra Rozrywkowa Sojka Band powstała jesienią 2004 r. Jej nazwa pochodzi od nazwiska założyciela grupy - Jerzego Sojki - wielokrotnie utytułowanego znanego muzyka, multiinstrumentalisty, doświadczonego dyrygenta oraz aranżera opracowań muzycznych wszystkich utworów wykonywanych przez orkiestrę. Repertuar grupy jest niezwykle urozmaicony. To co charakteryzuje orkiestrę pod batutą Jerzego Sojki to różnorodność brzmień. Grają standardy muzyki jazzowej i tanecznej, ale także muzykę latynoamerykańską, utwory wokalnoinstrumentalne, a nawet autorskie aranżacje muzyki klasycznej.

Cykl Przez te parki zielone - jak sama nazwa wskazuje - odbywa się naprzemiennie w Parku Hallera i Parku Podlesie. Lipcowa odsłona cyklu należy do Orkiestry Rozrywkowej Sojka Band, natomiast koncerty sierpniowe będą należeć do Miejskiej Orkiestry Dętej. Projekt ma gwarantować dobrą zabawę przy dźwiękach muzyki rozrywkowej i filmowej w otoczeniu miejskiej zieleni - zawsze o godzinie 18.

Druga z Muzycznych podróży w Parku Podlesie! 16 lipca o 19. Parkową sceną zawładnie muzyka hiszpańska w wykonaniu zespołu Viva Flamenco. To zespół pod wodzą Michała Czachowskiego, wybitnego gitarzysty flamenco i kompozytora. Czachowski to lider i założyciel nie tylko zespołu Viva Flamenco, ale także międzynarodowego projektu Indialucia. W obu składach nagrywał dla stacji telewizyjnych i radiowych oraz współtworzył muzykę do filmów. Jego zespół zwyciężył w kilkunastu konkursach muzycznych, stając się najlepszą formacją tego typu w kraju. Michał Czachowski występował z wieloma znanymi artystami hiszpańskimi, amerykańskimi oraz indyjskimi. Współpracował m. in. z Leszkiem Możdżerem, Pawłem Kukizem, Markiem Bałatą, Blue Café i Kapelą ze Wsi Warszawa. Wykonywał koncerty m. in. w USA, Indiach, Meksyku, Singapurze, Omanie, Turcji, Rosji, Białorusi oraz w prawie wszystkich krajach Europy.