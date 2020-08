Walczą o tytuł Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej. Zobaczcie sesje zdjęciowe z przygotowań do regionalnego finału konkursu

Miss Śląska 2020: kim jest Natalia Ciekańska?

20-letnia Natalia Ciekańska z Zabrza została Miss Śląska 2020. Zabrzanka tym samym zakwalifikowała się do ćwierćfinału konkursu Miss Polski 2020. Dla 20-latki był to pierwszy konkurs piękności, chociaż od dawna marzyła, by wziąć w nim udział.