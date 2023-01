Walka jeleni szlachetnych w lesie pod Częstochową. Zobaczcie niezwykły film zarejestrowany przez Leśnego Kawalera

Pan Dawid jest 24-letnim studentem dziennikarstwa. Od czerwca 2021 roku prowadzi on kanał o tematyce przyrodniczej w serwisie YouTube. To moja pasja od dzieciństwa. Do lasu chodzę odkąd skończyłem 4 lata. Odkąd pamiętam interesowało mnie to, co dzikie i tajemnicze.