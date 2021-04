Wandal w Jaworznie zniszczył szklany dach. Teraz założył zbiórkę, żeby zdobyć pieniądze na pokrycie strat

Całe wydarzenie nagrała kamera monitoringu. Wyglądało to niebezpiecznie. Młody mężczyzna starał się podnieść o własnych siłach, ale nie dał rady. Na pomoc przybiegli mu koledzy, którzy postawili go na nogi, a następnie posprzątali trochę szkła i odeszli. Miejski Zakład Dróg i Mostów zgłosił sprawę na policję i udało się szybko namierzyć podejrzanego.

W dokumencie widzimy, że policja wskazała wartość zniszczonego mienia na 4100 zł. Zbiórka założona jest na 4200 zł. Zaskakujące jest to, że ludzie wpłacają młodemu wandalowi pieniądze. Póki co uzbierano dopiero niecałe 200 zł.

Miejskie Centrum Integracji Transportu w Jaworznie to dość nowe przedsięwzięcie. W jego skład wchodzi m.in. parking, z którego często korzystają mieszkańcy Jaworzna. Na jego dachu znajduje się miejsce do spacerów oraz dojście do Hali MCKiS Jaworzno. Znajdziemy tutaj ławki, zieleń oraz wspomniane świetliki. Ale nie tylko ten jeden świetlik został zniszczony, bo wcześniej ktoś uszkodził drugi. To bardzo przykre, że mieszkańcy nie szanują pięknych miejsc, a także pracy, która jest wkładana, by w mieście było czysto i estetycznie.