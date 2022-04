Wege-żurek, pasztet z cukini, mazurek żurawinowy - sprawdzone przepisy dla tych, którzy nie jedzą mięsa i jajek. Polecamy!

Mazurek żurawinowy

Składniki na spód:

1,5 szklanki mąki

0,5 szklanki cukru

3/4 kostki masła

2 łyżki śmietany 30%

1 żółtko

szczypta soli

Z podanych składników zagnieść ciasto. Rozwałkować na wielkość blachy + wylepić dookoła wałeczek z ciasta. Piec 15 minut w temperaturze 180 st. C (do zrumienienia).

Masa:

1 szklanka cukru

1 szklanka wegańskiej śmietany do deserów

4 łyżki miodu

1/4 kostki masła

1 szklanka żurawiny

1 opakowanie skórki pomarańczowej

2 opakowania płatków migdałowych

szczypta soli

Śmietanę, miód, masło i cukier podgrzać do uzyskania jednolitej masy. Zamieszać. Wrzucić bakalie. Wylać całość na upieczone ciasto. Wstawić do piekarnika na 30 minut, żeby masa się skarmelizowała (temp. 160-170 st. C).