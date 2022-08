Weź udział w konkursie “Najciekawszy widok z okna podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich” i wygraj wyjątkowy pobyt w SPA!

Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do zabawy? To proste! Wsiądź do pociągu Kolei Śląskich i zrób zdjęcie widoku, który podziwiasz przez okno. Im ciekawsze będzie Twoje zdjęcie i piękniejszy widok tym lepiej, liczy się kreatywność. Niezapomniany zachód słońca, ulubione Jezioro Goczałkowickiego, widok Beskidów czy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a może mural Jana Furtoka w centrum Katowic? Liczba pomysłów jest nieskończona, a jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Wygraj weekend w SPA dla dwojga!

Jak wziąć udział w konkursie? Zrób zdjęcie podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich w dowolnej kreacji, w dowolnym miejscu i wyślij je do nas. Im ciekawsza będzie fotografia tym większe są Twoje szanse na wygraną. Na prace konkursowe czekamy do 24 sierpnia do godziny 12:00.

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Autor najlepszej fotografii będzie mógł cieszyć się romantycznym weekendem w SPA wraz z osobą towarzyszącą. Na zwycięzcę czekają również pamiątkowa statuetka oraz dyplom. Laureat drugiego miejsca będzie miał możliwość odprężenia się podczas licznych masaży oraz zabiegów w trakcie jednodniowego pobytu w SPA. Na zdobywcę trzeciego miejsca czeka głośnik JBL.

Fotografie konkursowe przyjmujemy od 10 sierpnia od godziny 12:00 do 24 sierpnia do godziny 12:00. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Zdjęcia mogą zostać wykonane w dowolny sposób. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność.

Pokażcie nam “Najciekawszy widok z okna podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich” i udajcie się na wspaniały weekendowy wyjazd do SPA dla dwojga. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

REGULAMIN KONKURSU