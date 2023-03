Wiceminister Jabłoński: Polska potrzebuje silnej, polskiej waluty. Dopóki nie będziemy mieli bardzo silnej gospodarki, nie będzie euro

- Jestem głęboko przekonany, że te najbliższe wybory możemy wygrać, i to wygrać je w sposób absolutnie zdecydowany. Dlaczego je wygramy? To dzisiejsze spotkanie to jest formuła którą wprowadziliśmy dawno temu – w 2015 roku. Wtedy nasz program powstał właśnie w ten sposób - w wyniku rozmów, dyskusji z Polakami. My nie piszemy programu sami sobie, nie piszemy opinii eksperckich. My rozmawiamy z ludźmi i to oni nam mówią wyraźnie: „to co przekazują eksperci, to nie zawsze się sprawdza w realnym życiu” – mówił minister Jabłoński.