Wiceprezydent ds. edukacji w Gdańsku o powrocie dzieci do szkół: To ogromne wyzwanie dla wszystkich

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk o powrocie dzieci do szkół

Piotr Kowalczuk doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że skala osób, które od września zaczną częściej poruszać się w miejscach publicznych, jest ogromna. W wypowiedzi dla Onetu wyliczył, że łącznie może być to ponad 100 tys. osób:

To ogromne wyzwanie i sprawdzian z naszej odpowiedzialności za dobro wspólne. Obecnie dyrektorzy placówek oświatowych przepracowują w zespołach wytyczne, jakie każdego dnia docierają do nas z MEN, MZ i GiS. Pewnie wszystko będzie mobilne do ostatniej chwili. Każdy rodzic i opiekun powinien liczyć się z tym, że otwarta jednego dnia placówka, następnego może już nie przyjmować uczniów w części lub całości.

Dużym problemem są także osoby w podeszłym wieku, które są najbardziej narażone na koronawirusa i które jednocześnie pracują w szkole lub mają na co dzień do czynienia z placówką oświatową. Może się zdarzyć, że nie podejmą one pracy w pełnym wymiarze lub też całkowicie z pracy zrezygnują.