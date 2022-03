Widać nowy tunel dla kierowców pod linią kolejową w Dąbrowie Górniczej. Powstaje centrum przesiadkowe, parkingi, ronda, nowe drogi

To ważny element całej drogowej układanki w Dąbrowie Górniczej, bowiem dopiero po otwarciu tego tunelu w ul. Kościuszki w szerszym zakresie będą mogły rozpocząć się prace przy wymianie torowiska tramwajowego w całym mieście. Chodzi o to, by miejskie ulice nie zakorkowały się na dobre, bo wówczas zwężeń, wyłączonych z ruchu odcinków jezdni będzie z każdym tygodniem coraz więcej. Tym bardziej widoczne postępy prac w tej części miasta cieszą mieszkańców. To duże zmiany, które przybliżają budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP, tuneli, rond i nowych dróg do finału.

To właśnie nowym tunelem w centrum miasta kierowcy pojadą m.in. w kierunku terenów rekreacyjnych w Parku Zielona oraz nad Pogorią III i Pogorią IV. Będą także mogli skorzystać z miejsc parkingowych na terenie powstającego centrum przesiadkowego. W sumie będzie to 375 miejsc po obu stronach linii kolejowej, a więc po stronie ul. Kościuszki oraz Limanowskiego. W tym miejscu powstaje też duże rondo, mające usprawnić komunikację w śródmieściu. Asfalt pojawił się także na sporej części nowej drogi, która poprowadzi z nowego tunelu w stronę wspomnianych terenów wypoczynkowych oraz będzińskiej Łagiszy.