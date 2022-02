Wielka akcja CBŚP z udziałem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Produkowali nielegalnie papierosy i przemycali je do Wielkiej Brytanii js

Przestępcy mówili o sobie „królowie przemytu". I mogli tak się czuć - do chwili zatrzymania przez policję. Produkowali papierosy i przemycali je do Wielkiej Brytanii - co najmniej 63 miliony sztuk.