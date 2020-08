Wielkie widowisko w 100. rocznicę II powstania śląskiego w Piekarach Śląskich. Na scenie m.in.: Łukaszewicz, Organek, Riedel oraz Wyrostek

"Nie rzucim ziemi…" to wspólny projekt Teatru Śląskiego, Opery Śląskiej, Muzeum Powstań Śląskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wielu innych instytucji kulturalnych oraz samorządowych.

Data spektaklu jest nieprzypadkowa, podobnie jak miejsce, na którym zostanie on wystawiony. - To właśnie w wyniku zbrojnych walk o polskość i patriotycznego zrywu, Górny Śląsk po ponad 600 latach wrócił na łono Rzeczpospolitej. Symbolem Powstań jest Kopiec Wyzwolenia, znajdujący się w Piekarach Śląskich – został on utworzony w czynie społecznym, w ramach kilkuletniej pracy mieszkańców regionu oraz delegacji z całego kraju. Przede wszystkim jego budowniczymi byli sami powstańcy śląscy - dodaje Maćkowski.