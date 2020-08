Wkrótce zamkną baseny i kąpieliska w Rybniku. Jak długo możemy z nich jeszcze korzystać?

Koniec wakacji, a co za tym idzie koniec lata zbliża się nieubłaganie. Wiąże się on nie tylko z powrotem dzieci do szkół, ale także z zakończeniem sezonu na wypoczynek na basenie czy na kąpielisku.

Ostatnie wakacyjne dni będą również ostatnimi, w których skorzystamy z uroków kąpieliska Ruda, basenu w Chwałowicach oraz kąpielisk w Kamieniu i na Pniowcu. Kiedy baseny i kąpieliska w Rybniku zostaną zamknięte?

- Kąpielisko "Ruda" i basen otwarty w Chwałowicach czynne będą do 31 sierpnia. Dzień dłużej funkcjonować będą kąpieliska "Pniowiec" i "Kamień" - podaje w oficjalnym komunikacie Urząd Miasta w Rybniku.