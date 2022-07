Włókniarz Częstochowa - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 68:22. Goście ponieśli najwyższą porażkę w sezonie i spadli z ligi

Włókniarz Częstochowa rozgromił beniaminka z Ostrowa

To był mecz do jednej bramki od pierwszego do ostatniego biegu. Gospodarze wygrali aż 10 biegów podwójnie, a komplety punktów z bonusami zdobyło aż trzech częstochowian. Przewaga Włókniarza była przygniatająca, nawet po przegranych startach zawodnicy Lecha Kędziory łatwo mijali rywali na dystansie.

W drużynie Włókniarz błyszczeli Leon Madsen i Kacper Woryna, a Jakub Miśkowiak po raz kolejny potwierdził, że odzyskał formę i w play-off będzie silnym punktem zespołu. Do składu wrócił Fredrik Lindgren. Szwed, który przez kilkanaście dni był na zwolnieniu na tle słabych rywali wypadł dobrze, ale jednak nie dorównywał prędkością Madsenowi, Smektale czy Worynie.

W ekipie z Ostrowa przebłyski mieli Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński, a bardzo słabo spisał się lider, Chris Holder. Ostrowianie w PGE Ekstralidze spędzą tylko jeden sezon, bo po tej porażce definitywnie stracili szansę na utrzymanie.