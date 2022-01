Wodzisław Śląski pamięta o Marszu Śmierci. 77 lat temu rozpoczęła się ewakuacja niemieckiego obozu zagłady KL "Auschwitz - Birkenau"

17 stycznia 1945 r. rozpoczął się Marsz Śmierci z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL "Auschwitz - Birkenau" i jego podobozów na stację kolejową do Wodzisławia, wtedy Loslau.

- Starosta Leszek Bizoń wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Wodzisławskiego złożyli okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem i tablicami upamiętniającymi ofiary wydarzeń ze stycznia 1945. Marsz Śmierci z „Auschwitz-Birkenau” do Wodzisławia Śl. był największym z Marszów Śmierci zarządzonych przez zbrodniarzy. W temperaturze ok. -20 stopni C, w ponad 60-kilometrową trasę hitlerowcy pognali pieszo ok. 56 000 wycieńczonych jeńców - przypomniał w poniedziałek, 17 stycznia, Wojciech Raczkowski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.