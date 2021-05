Wojsko sprzedaje odzież, komputery i silniki do samochodów. Przetarg AMW 7.05.2021

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 27 i 28.04.2021 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach: • poz. 1÷38 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 39÷41 RZI Bydgoszcz • poz. 42 1 Blog Bydgoszcz • poz. 43÷52 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 53÷61 3RBLog Kraków - WWSM Kutno • poz. 62÷67 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 68÷70 11 WOG Bydgoszcz • poz. 71÷74 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 75÷89 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 90÷97 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 98, 99 32 BLT Łask • poz. 100÷102, 107÷123 12 WOG Toruń • poz. 103÷106 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 124÷136 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 137÷143 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 144÷146 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 147÷150 31 WOG Zgierz • poz. 151 1RBLog - Skład Piła • poz. 152, 153 JFTC Bydgoszcz • poz. 154÷190 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 191÷194 14 WOG Poznań - Dolaszewo.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.

UWAGA:

Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

