Wolne terminy szczepień przeciw COVID-19 ŚLĄSKIE. Dziś w tych punktach zaszczepisz się bez kolejki [20.05.2021]

Sporo osób, które miały umówione wizyty na ten i kolejny tydzień otrzyma smsy o przesunięciu zaplanowanych wizyt. Wszystko przez zmniejszone dostawy preparatu koncernu Johnson&Johnson. W ostatnich dniach do Polski dotarło o 450 tys. mniej szczepionek tego producenta. Do samego Bytomia przyjedzie o 2 100 mniej dawek preparatu niż zamówiły punkty.

Do czwartku, 20 maja, w woj. śląskim w pełni zaszczepiło się już 544 tys. 276 osób. Oznacza to, że przyjęły jednodawkowy preparat Johnson&Johnson lub obie dawki preparatów firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech. Wszystkich iniekcji wykonano w regionie blisko dwa miliony (dokładnie 1 mln 993 tys. 943). Tylko wczoraj w regionie preparat przeciw COVID przyjęło 55 tys. 916 osób. W całej Polsce do 20 maja wykonano 16 mln 812 tys. 136 szczepień.