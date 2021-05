Wolontariusze Fundacji Dr Clown rozdali słodkości i kartki od dzieci dla pielęgniarek z Centrum Pediatrii i ZCO. To podziękowania za służbę

Krakowscy lekarze z intensywnej terapii walczą, by dać swoim pacjentom szansę na powrót do zdrowia. Na jeszcze jeden oddech

Mają za sobą ponad rok bardzo trudnej walki o życie pacjentów z COVID-19. Głębszy oddech łapią tylko poza murami szpitala. Pacjenci, których mają pod opieką, nie mają na to szans, ich płuca tak bardzo są wymęczone chorobą. Lekarze i pielęgniarki z intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Krakowie mówią zgodnie: pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Mimo że czasami już brakuje sił, nadal walczą, by dać swoim pacjentom szansę na powrót do zdrowia oraz normalności. Szansę na jeszcze jeden oddech…