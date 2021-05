Wraca handel. Czy galerie są na to gotowe? Sprawdzamy Gemini Park, SCC, Galerię Katowicką, Pogorię i Galerię Platan w Zabrzu

Luzowanie obostrzeń: We wtorek, 4 maja zostaną otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, a także sklepy meblowe i budowlane. W ten sposób rząd luzuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Galerie handlowe będą działać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sprawdzamy czy same centra handlowe są gotowe na ponowne uruchomienie swojej działalności. Jak jest w Gemini Park Tychy, Galerii Katowickiej, Galerii Platan i Pogoria, Gemini Park w Bielsku-Białej czy w Silesia City Center w Katowicach.

Od 4 maja wraca handel detaliczny Po weekendzie majowym wraca działalność galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych i meblowych. Od 4 maja czynne będą centra handlowe i sklepy typu Ikea, Obi, Castorama, Agata czy Lorey Merlin i Decathlon. W galeriach trwają wielkie przygotowania do otwarcia. Na ponowne uruchomienie działalności handlowy czekali niemal pół roku. - Właściciele i zarządcy oraz najemcy obiektów handlowych zapraszają do odwiedzania galerii, jednocześnie apelując o rozwagę i odpowiedzialność w trakcie wizyt. Stacjonarne zakupy to obecnie forma wsparcia firm handlowych poszkodowanych w wyniku łącznie prawie półrocznego lockdownu - powiedział Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polską Radą Centrów Handlowych - Ostatnie obostrzenia objęły jeden z najważniejszych dla branży pod kątem sprzedaży okresów w roku, uniemożliwiając zakupy wielkanocne i zostawiając sklepy z towarami sezonowymi. Każdy dzień lockdownu pogłębiał miliardowe straty w obrotach branży. Tylko stabilne, nieprzerwane funkcjonowanie centrów handlowych i aktywność zakupowa klientów pozwoli wielu podmiotom przetrwać - podkreslij Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

W centrach handlowych rozpoczęły się przygotowana do ponownego otwarcia obiektu. Oczywiście same galerie działały, jednak w ograniczonym zakresie. Otwarte m.in. cały czas były apteki czy drogerie i sklepy spożywcze. Teraz najemcy pozostałych branż szykują się odo otwarcia swoich sklepów. Trwa przygotowywanie towarów, sprzątanie lokali czy aranżacja witryn sklepowych. Galerie handlowe są gotowe na ponowne otwarcie. - Począwszy od pierwszego lockdownu Silesia City Center była i jest przygotowana na przyjęcie klientów z uwzględnieniem wszystkich wymogów, regulacji rządowych oraz wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest najwyższym priorytetem. Poszczególne sklepy/branże otwierane będą zgodnie z przestawionym przez rząd harmonogramem - zapewnia Paulina Promińska z Centrum Handlowo-Usługowego Silesia City Center w Katowicach.

Czy inne galerie handlowe w województwie śląskim są gotowe na wznowienie działalności? Sprawdzamy w Gemini Park Tychy, Galerii Katowickiej, Galerii Platan i Pogoria oraz w Gemini Park w Bielsku-Białej.

Otwarcie Gemini Park Bielsko-Biała. Kluczowe będzie odmrożenie hoteli i pensjonatów Gemini Park Bielsko-Biała w czasie lockdownu objęte było znacznym zakazem handlu, ale sama galeria pozostała otwarta. W okresie lockdownu ponad 30 proc. oferty wciąż była dostępna dla klientów. Teraz dyrektor Gemini park Bielsko-Biała liczy na udane otwarcie, a także na "efekt odbicia" i stabilnego wzrostu liczby klientów w galerii. - Po pierwsze, wracamy w szczycie wiosennego sezonu, kiedy towaru jest w sklepach dużo. Jest więc w czym wybierać. Po drugie, marki mają w planach akcje "mid season sale", które dodatkowo pobudzą sprzedaż. Po trzecie, rząd podjął decyzję o dalszych odmrożeniach. 29 maja wrócą restauracje i kawiarnie, kino oraz fitness club, co dodatkowo pobudzi ruch i obroty - zauważa możliwości "efektu odbicia" Krzysztof Brączek.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z najemcami. Z przeprowadzonych dotąd rozmów wynika, że podobnie jak po poprzednich lockdownach, już we wtorek otworzy się 100 proc. sklepów, punktów usługowych i wysp, które od 4 maja będą mogły działać - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. W Gemini Park w Bielsku-Białej od 4 maja wrócą m.in. sklepy odzieżowe i obuwnicze,

sklepy z elektroniką,

perfumerie,

sklepy z meblami i wyposażeniem wnętrz

czy sklepy z zabawkami.

W sumie w bielskim Gemini Park od wtorku otwarte będzie prawie 120 lokali. - Przygotowania do otwarcia trwają już od środy. Nawet kilka minut po ogłoszeniu decyzji rządu, zaczęły napływać do nas tzw. awizacje, które sygnalizują rozpoczęcie prac w lokalach. To tempo prac pokazuje najlepiej, jak decyzja o "odmrożeniu" była wyczekiwana przez handlowców. Pracy przed otwarciem tradycyjnie jest dużo. W sklepach trwa obecnie towarowanie nowymi kolekcjami - to zarówno wiosennymi, które "zamroził" lockdown, jak i kolekcjami letnimi, które zwykle w maju już się pojawiały. Prace obejmują także m.in. przygotowanie ekspozycji i komunikacji, w tym akcji promocyjnych "mid season sale". Sama galeria jest gotowa na otwarcie w 100 proc. - zaznacza Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Dla Gemini Park Bielsko-Biała kluczowe jest także odmrożenie hoteli i pensjonatów. Część klientów galerii stanowią turyści odwiedzający Podbeskidzie, także wiosną i latem. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie poprzednich "odmrożeń". Z każdym kolejnym notowany był coraz szybszy powrót klientów do galerii. - Po ostatnim lockdownie już w pierwszym miesiącu ruch oscylował na poziomie 80 proc. ubiegłorocznego, a spadek obrotów był rok do roku niespełna 2-procentowy. Tym razem spodziewamy się podobnych wyników - podsumowuje dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała. Platan w Zabrzu i Pogoria w Dąbrowie Górniczej gotowe na otwarcie po majówce W zabrzańskim Centrum Handlowe Platan znajduje się 20 punktów handlowo-usługowych, m.in. kino, fitness oraz nowe marki modowe. Z kolei, Centrum Handlowe Pogoria w Dąbrowie Górniczej to 97 lokali i wysp handlowych. Na 37 tys. m kw. obiektu znajdują się salony wielu marek odzieżowych i obuwniczych, restauracje i kawiarnie, kino, a także hipermarket Auchan oraz market budowlany OBI. Platan i Pogoria są gotowe na otwarcie po majwóce.

- Każdy kolejny tydzień zamrożenia handlu przynosił pracownikom galerii i naszym najemcom fale niepewności i frustracji, dlatego informację o rozluźnianiu restrykcji przyjęliśmy z ogromnym entuzjazmem. Otwarte sklepy kuszące atrakcyjnymi wystawami, gwar, zadowoleni klienci — wszyscy tęsknimy za tym widokiem - mówi Ewelina Nowak-Olszowiec, regional marketing manager centrów handlowych Platan w Zabrzu i Pogoria w Dąbrowie Górniczej. - Liczymy na to, że kończący się lockdown jest ostatnim i już najbliższe tygodnie pozwolą na uwolnienie kolejnych branż – z utęsknieniem wyczekujemy np. otwarcia kin i innych lokali rozrywkowych! - dodaje Ewelina Nowak-Olszowiec.

W obu galeriach szykują się nowe otwarcia. Powiększy się oferta wyposażenia domu i rozrywki. Dla klientów przygotowano też liczne promocje i niespodzianki. Obecnie w galeriach praca wre, najemcy porządkują lokale, zmieniają aranżacje witryn, rozlepiają podłogowe naklejki kolejkowe i sprawdzają zapasy środków do dezynfekcji.Ponowne otwarcie już 4 maja.

Otwarcie Gemini Park Tychy. Handel czeka intensywny czas W Gemini Park Tychy również trwają przygotowania do otwarcia. Już drugą dobę trwają dostawy do sklepów. Wracają zarówno kolekcje wiosenne, jak również letnie nowości. W wielu sklepach trwają właśnie prace porządkowe, a także niezbędne prace związane chociażby z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom. - Także Gemini Park Tychy jako obiekt przygotowuje się do ponownego otwarcia całego handlu. Tutaj jednak mamy łatwiej, bo przez ostatnie 1,5 miesiąca z racji szerokiego dostępu do oferty - czynne w lockdownie było aż 30 proc. oferty - cała nieruchomość była otwarta, działając w zaostrzonym rygorze sanitarnym, który także i teraz będzie obowiązywał - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy. - Doświadczenie pokazuje nam, że już we wtorek 100 proc. sklepów, które może działać, wznowi swoją działalność. W sumie to blisko 130 lokali! Wnioskujemy to także z rozmów z najemcami, które obecnie prowadzimy. Na decyzje o poluzowaniu obostrzeń czekał każdy handlowiec i każdy teraz chce skorzystać z okazji, jaką niesie "odmrożenie". Tym bardziej, że sezon zapowiada się obiecująco. Czuć optymizm na rynku konsumenckim. Ten zapewne udzieli się także Gemini Park Tychy - dodaje Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Jak zapowiada dyrektor Gemini Park Tychy handel czeka bardzo intensywny okres, który pozwoli na odrobienie chociaż części strat jakie wygenerował 45-dniowy lockdown. Patrząc na to, jak wyglądała sytuacja chociażby po odmrożeniu handlu w lutym, w najbliższych dniach i tygodniach możemy się spodziewać wzmożonego ruchu w galeriach.

- Pamiętajmy, że przez ostatnie 1,5 miesiąca zdecydowana większość mieszkańców regionu powstrzymywała się od zakupów stacjonarnych. Skupialiśmy się głównie na produktach pierwszej potrzeby, z racji tego, że tylko cześć sklepów była otwarta. Od wtorku znów konsumenci zyskają dostęp do całej oferty handlowej i usługowej. Pozwoli im to na uwolnienie zgromadzonych oszczędności. Sprzyjać będzie temu ogromna ilość towaru, zwłaszcza z wiosennych kolekcji, która trafi do sprzedaży, nadchodzący sezon wiosennych przecen tzw. mid season sale, a także sama pora roku - wiosną tradycyjnie kupujemy m.in. więcej ubrań, butów, elektroniki, a także sprzętu sportowego, w tym rowerów - podkreśla Tomasz Misztalewski .

- Handel pobudzą także przygotowania do wakacji. To wszystko zapewne zaprocentuje najpierw dynamicznym skokiem wskaźnika odwiedzin, jak i obrotów w pierwszym tygodniu od otwarcia, a później stabilnym wzrostem obu. Efekt ten spotęguje zapewne także całkowicie odmrożenie gastronomii i ponowne otwarcie fitnessu pod koniec maja - dodaje dyrektor Gemini Park Tychy.

Otwarcie Galerii Katowickiej. Trwa proces odmrażania sklepów i usług - Ostatni lockdown to prawie 50 dni ograniczenia działalności wielu gałęzi gospodarki, w tym centrów handlowych, które funkcjonowały w znacznie okrojonym zakresie. Każdy kolejny lockdown to osłabienie i ogromne straty dla obiektów handlowych, które boleśnie i długofalowo odczują wszyscy związani z handlem: właściciele, zarządcy, poszczególni najemcy, różne firmy świadczące usługi na terenie obiektów. Dlatego decyzję o ponownym otwarciu przyjęliśmy w Galerii Katowickiej, podobnie jak cała branża, z dużą ulgą. Liczymy na to, że już niebawem, zgodnie z harmonogramem podanym na konferencji, uda się wrócić do pełnego funkcjonowania obejmującego również gastronomię i rozrywkę. Na razie ruszają salony i sklepy, punkty usługowe. Od 15 maja możliwa będzie działalność ogródków restauracyjnych, a od 29 maja - funkcjonowanie powinny rozpocząć restauracje i kawiarnie w ramach strefy foodcourt oraz kino i teatr - mówi Agnieszka Dźwigoń z biura prasowego Galerii Katowickiej.

- Obecnie sam proces odmrażania sklepów i usług, które będą uruchomione od 4 maja, przebiega bardzo sprawnie. Zarówno Galeria Katowicka, jak i nasi najemcy, mamy już wypracowane procedury, dzięki którym jesteśmy gotowi, by zaprosić do siebie klientów - komfortowo i z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Galeria Katowicka jest miejscem bezpiecznym - od początku z ogromną odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa związanych z pandemią, dzięki czemu tak naprawdę cały czas jesteśmy gotowi na odpowiednie przyjęcie i obsługę odwiedzających - dodaj Agnieszka Dźwigoń z Galerii Katowickiej.

W Galerii Katowickiej obowiązuje m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk przed wejściem do poszczególnych lokali oraz zachowanie dystansu i limitów - od 4 maja ma to być 1 osoba na 15 m kw. Galeria posiada system czuwający nad odpowiednią ilością osób w obiekcie, każdy z najemców pilnuje przestrzegania limitów osób w sklepach.

Na terenie całej Galerii Katowickiej zamontowane zostały dozowniki z płynem dezynfekującym, a przy wejściu od strony dworca autobusowego na poziomie -1 znajduje się maseczkomat. Bezpłatne maseczki można odebrać w punkcie informacyjnym, rozdawane są również czasem na pasażach. Regularnie dezynfekowane są wszystkie newralgiczne elementy pasaży handlowych: podłogi, kosze na śmieci, klamki, balustrady, poręcze, schody ruchome, windy, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet. Dokładnej dezynfekcji poddawane są urządzenia i wyposażenie toalet, a dodatkowo toalety, przestrzenie wspólne oraz specjalne (Pokój Rodzica z Dzieckiem, Pokój Wyciszenia), są systematycznie odkażane oraz ozonowane.

