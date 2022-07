Wraca Międzynarodowy Wyścig Kryterium Asów. Kolarze będą się ścigać w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Pszczynie

Wraca Kryterium Asów. Kolarze będą się ścigać w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Pszczynie

W dniach 14-17 lipca w województwie śląskim rozegrany zostanie 46. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kryterium Asów. Impreza wraca do kalendarza sportowego po 22 latach przerwy, bo ostatnie Kryterium Asów rozegrano w 2000 roku.

- Do rywalizacji zapraszamy wszystkich kolarzy począwszy od dzieci i amatorów, przez juniorów, kobiety i młodzieżowców oraz zawodników elity. Zapisywać się można nawet godzinę przed startem. Chcemy nie tylko reaktywować ten wyścig, ale też zachęcić młodzież do uprawiania kolarstwa i dać impuls do działania klubom kolarskim w naszym regionie - powiedział Bogdan Szczygieł, dyrektor i organizator Kryterium Asów, a w przeszłości kolarz Gwardii Katowice.

Kryterium Asów składać się będzie z czterech ulicznych kryteriów. Pierwsze rozegrane zostanie w czwartek 14 lipca w Dąbrowie Górniczej. Kolarze rywalizować będą na ulicach Sportowej, Astrów, Kombatantów i Chabrowej. Liczącą 1400 m pętlę zawodnicy elity pokonają 30-krotnie. Zawody w tym mieście rozpoczną się o godz. 17 i potrwają do godz. 21