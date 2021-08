Wśród dzieci to hit! Pluskadełko w Rybniku, czyli wodny plac zabaw jest oblegany!

To prawdziwy hit. Powstałe kilka lat temu Pluskadełko to uwielbiane przez najmłodszych mieszkańców Rybnika oraz sąsiednich gmin, miejsce. Położony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu obiekt, to najlepszy wybór dla wielu rodzin w upalne dni. Tutaj, pośród rozłożystych topoli i dębów rybniczanie szukają wytchnienia od żaru lejącego się z nieba. W miniony weekend wokół placu zabaw trudny było znaleźć wolne miejsce.