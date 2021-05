Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron planuje przerwy od 19 do 21 maja. Dziś nie będzie prądu w tych miastach i powiatach

Powódź w Rydułtowach, Wodzisławiu, Zawadzie, Lubomi. Zdjęcia pokazują dramat

Jeszcze długo będziemy wracać do ubiegłotygodniowego dramatu mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Dwa dni intensywnych opadów deszczu wywołały powódź, jakiej nie było od 1997 roku. Dobitnie to widać na zdjęciach z góry, które prezentujemy w galerii. Zalane drogi, domy, piwnice, garaże, gospodarstwa. W wielu miejscach wciąż trwa sprzątanie, zwłaszcza ze szlamu jaki naniosła ze sobą woda. Przystąpiono też do szacowania strat, które łącznie w powiecie wodzisławskim pójdą w miliony złotych. Przez ostatnie kilka dni odnotowano ponad 600 zgłoszeń po ulewach, a w akcji zaangażowanych było około 200 strażaków. Najgorzej sytuacja wyglądała w Zawadzie, Lubomi, Rydułtowach. Zniszczeń nie brakuje w Gorzycach, Pszowie i Wodzisławiu Śl. Zobaczcie zdjęcia.