Wypadek na A1 w Kościelcu. Ciężarówka Poczty Polskiej wypadła z drogi i blokuje autostradę do Katowic

Portugalia na Euro 2020. Kadra, gwiazda i trener. Portugalia z nadziejami na obronę tytułu

W 2016 roku triumfowali we Francji. Teraz Portugalia znów zagra w mistrzostwach Europy z nadzieją na dobry wynik, nawet na obronę mistrzowskiego tytułu. Ma ich poprowadzić do tego ten sam duet, co przed pięciu laty nad Sekwaną, czyli Fernando Santos na trenerskiej ławce i Cristiano Ronaldo na boisku. Czy przyniesie do sukces na turnieju oficjalnie nazywanym Euro 2020, choć rozgrywanym rok później? Wkrótce się przekonamy.