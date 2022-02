Wypadek na DK 44 w Bieruniu. Odcinek trasy od strony Tychów w kierunku Oświęcimia jest całkowicie nieprzejezdny

Wypadek w Bieruniu

Dzisiaj przed godziną 7 rano na drodze numer 44 w Bieruniu miał miejsce wypadek, wskutek którego doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego z busem. Osobowy golf, jadący od Tychów w kierunku Oświęcimia wjechał na przeciwległy pas w wyniku gwałtownego hamowania, gdzie zderzył się czołowo z busem, który zmierzał w przeciwną stronę.

Jak podaje asp. szt. Katarzyna Skrzypczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, na chwilę obecną poszkodowanych w wypadku jest siedem osób. Kierowca osobowego golfa został przetransportowany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałe sześć osób to pasażerowie busa, którzy odnieśli obrażenia, głównie złamania i stłuczenia.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa oraz usuwanie skutków zderzenia. Droga jest całkowicie nieprzejezdna w obu kierunkach i może być zablokowana nawet do godziny 10.00. Oficer prasowy policji zachęca do objazdów bocznymi ulicami do czasu wznowienia ruchu na drodze numer 44, na trasie Tychy – Oświęcim w Bieruniu.