Wypadek na DW922 w Kuźni Raciborskiej. Osobowy volkswagen wjechał w drzewo. Kierowca poważnie ranny. Lądowało LPR. Droga jest zablokowana

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 5 września, około godziny 8:45 w Kuźni Raciborskiej. Na ul. Raciborskiej, znajdującej się na tamtejszym odcinku DW922, volkswagen golf wjechał w przydrożne drzewo.

- Samochód osobowy z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo - informuje nadkom. Mirosław Szymański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Wiadomo, że osobówką podróżował jedynie kierowca. To on jest jedyną poszkodowaną w wypadku osobą. Nie wiadomo, w jakim stanie jest mężczyzna. Wszystko wskazuje jednak na to, że obrażenia, jakich doznał są poważne, ponieważ w Kuźni Raciborskiej interweniować musiało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego śmigłowcem do szpitala w Katowicach.