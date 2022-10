Wypadek w Dąbrowie Górniczej. Dziki wybiegły na drogę, samochód dostawczy wjechał w drzewo

To wszystko działo się we wtorek 18 października wczesnym rankiem, a dokładnie o godzinie 6.15 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Droga ta prowadzi do Parku Miejskiego im. J. Kuronia w sąsiednim Sosnowcu. Wokół pełno jest lasów, w których jak się okazuje nie brakuje także dzikiej zwierzyny. Tym razem kierowca samochodu nie zderzył się jednak z sarną czy jeleniem, ale blisko był wjechania w dziki, które miały nagle pojawić się na jezdni.

By tego uniknąć, skierował swoje auto w bok, ale niestety tak nieszczęśliwie, że pojazd uderzył w przydrożne drzewo. Samochód został poważnie uszkodzony.

Na miejscu tego zdarzenia interweniowały dwa zastępy strażaków z JRG Dąbrowa Górnicza. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy, który został potem przejęty przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Ostatecznie poszkodowany mężczyzna trafił do szpital na badania. Wcześniej ukarany został natomiast mandatem.