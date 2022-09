Wypadek w Jastrzębiu. Starszy motocyklista zmarł w szpitalu

Tragiczne w skutkach wymuszenie pierwszeństwa

Do wypadku doszło około 18.30 na skrzyżowaniu ulic Pochwacie, Gagarina i Rybnickiej w Jastrzębiu Zdroju.

Kobieta w wieku 56 lat wyjeżdżała z ulicy Pochwacie w Rybnicką. Skręcała w lewo. Jak informuje policja, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Miał on 67 lat. Wypadek był na tyle tragiczny w skutkach, że mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policja pracowała na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych.