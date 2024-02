Wypadek w Kłobucku z udziałem poszkodowanego motocyklisty. Do zdarzenia doszło na rondzie w centrum miasta Monika Jaracz-Świerczyńska

Pixabay

W sobotę, 10 lutego 2024 roku w Kłobucku doszło do wypadku z udziałem poszkodowanego motocyklisty. Do zdarzenia doszło na rondzie w centrum miasta, gdzie kierujący osobowym fordem nie przepuścił nadjeżdżającego kierowcy jednośladu. Motocyklista trafił do szpitala.