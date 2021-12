Wypadek w Kornicach. 3 osoby zostały poszkodowane w zderzeniu czołowym samochodów Martyna Urban

Do wypadku doszło przy ulicy Spółdzielczej w Kornicach. Samochód osobowy marki Toyota wyprzedzał pojazd sprzątający ulice. Podczas manewru doszło do zderzenia czołowego z volkswagenem passatem. 3 osoby, w tym dwoje pasażerów i kierowca zostali przewiezieni do szpitala. Droga była zablokowana do godziny 10.