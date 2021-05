Wypadek w Łazach. Mężczyzna spadł z dachu. Na miejsce przyleciał LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala

- Policjanci otrzymali informacje, że około godziny 9.30 z dachu budowy pryz ul. Kolejowej spadł mężczyzna. Na miejsce przyleciał LPR, który przetransportował go do szpitala. Na miejscu są policjanci, którzy będą wyjaśniać okoliczności tego wypadku - przekazuje mł. asp. Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

