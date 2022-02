Wypadek w Sosnowcu. Zderzył się autobus z samochodami osobowymi. W tym miejscu tymczasowo nie działa sygnalizacja świetlna OPRAC.: Szymon Bijak

We wtorek, 1 lutego, na skrzyżowaniu al. Blachnickiego z ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu doszło do zderzenia autobusu z samochodami osobowymi. Wpływ na to miała z pewnością niedziałająca sygnalizacja świetlna po tragicznego wypadku, do którego doszło tym miejscu dzień wcześniej.