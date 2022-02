Wysokie dopłaty na pompy ciepła w nowo budowanych domach. W programie NFOŚiGW będzie można otrzymać nawet 21 tys. zł.

Nawet 21 tys. zł na nową pompę ciepła

„Moje Ciepło” to kolejny – po bardzo popularnym „fotowoltaicznym” programie „Mój Prąd” – program NFOŚiGW, skierowany do mieszkańców całego regionu. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.