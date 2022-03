Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej przeniesiona z dworca PKP do Galerii Katowickiej. Będzie ją można oglądać aż do 27 marca Tomasz Breguła

Zdjęcia Elżbiety Dzikowskiej po raz kolejny w Katowicach. Tym razem ich głównym tematem są kobiety. fot. materiały prasowe Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Od początku marca osoby odwiedzające dworzec PKP w Katowicach mogły podziwiać wielkoformatową wystawie fotografii „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?”. Ich autorką jest Elżbieta Dzikowska, ceniona podróżniczka, znana wielu Polakom m.in. z legendarnego programu "Pieprz i Wanilia". Teraz wystawa została przeniesiona do Galerii Katowickiej, gdzie pozostanie aż do 27 marca.