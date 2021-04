Z kart historii Szczakowej. Mieszkańcy Jaworzna wspominają swoją naukę i życie w dzielnicy. Zobaczcie stare zdjęcia

Archiwalne zdjęcia Sosnowca w kolorze! Znowu pokolorowaliśmy dawne fotografie. Zobaczcie przedwojenny Sosnowiec na kolorowo

Lubimy wracać do dawnych zdjęć - czy tych zrobionych w ubiegłe wakacje, czy z naszego dzieciństwa. Wielu z nas lubi także oglądać jeszcze starsze archiwalne fotografie z miast. Taki powrót do przeszłości może być pełen ciekawych odkryć. My wracamy do archiwalnych fotografii Sosnowca z czasów międzywojennych. Po raz trzeci pokolorowaliśmy dawne fotografie, by wydobyć z nich jeszcze więcej szczegółów. Zobaczcie w naszej galerii.