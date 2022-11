Z Sosnowca po olimpijskie złoto. Puchar Świata w hali MOSiR na Żeromskiego już w ten weekend PROGRAM Jacek Sroka

2 grudnia w Sosnowcu rozpocznie się Puchar Świata Juniorów w Szabli. To jedne z najbardziej prestiżowych i mających najdłuższą tradycję zawodów w całym cyklu Pucharu Świata. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 300 zawodniczek i zawodników, to oznacza, że sosnowiecki Puchar Świata może pochwalić się rekordową obsadą.