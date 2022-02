Za co Polacy kochają sernik? W sieci znajdziemy mnóstwo opinii i przepisów

Różne oblicza ulubionego sernika

Każdy może okrzyknąć się znawcą sernika. Nowojorski, wiedeński, na zimno, jednak głównym elementem spornym każdego ciasta są… rodzynki. To temat najgorętszy z możliwych. Fanów suszonych winogron jest tak samo dużo, jak przeciwników. Jednak wszystko sprowadza się do jednego – sernik i tak zostanie zjedzony, a wysokiej jakości twaróg jest kluczowy dla idealnego przepisu. I to koniecznie świeży, nie z pudełka!

Sernik jest dobry na każdą okazję

Ale dlaczego sernik jest tak ważny dla Polaków? Może dlatego, że gości na naszych stołach w Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, na imprezach rodzinnych, urodzinowych, spotkaniach firmowych. Tym, co sprawia, że jest on zawsze obecny w najważniejszych momentach, to emocje i wspomnienia, które mu towarzyszą. Oprócz tego sernik to jedno z tych ciast, które można zrobić bardzo szybko i zaskoczyć gości.