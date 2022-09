Zabrze. Kamienica przy ul. Wolności pięknieje. Czyja to zasługa?

Po publikacji powyższego artykułu skontaktowała się z nami mieszkanka kamienicy z prośbą o sprostowanie artykułu. Poniżej przytaczamy otrzymanego maila.

- Bardzo proszę o sprostowanie tekstu zamieszczonego w „Dzienniku Zachodnim" z dnia 05.08.2022 dotyczącego remontu kamienicy przy ul. Wolności 248 w Zabrzu. Informacje dotyczące dofinansowania remontu naszej kamienicy z budżetu miasta, są niezgodne z prawdą. Cały koszt remontu budynku przy ul. Wolności 248 ponieśli współwłaściciele/mieszkańcy nieruchomości, zadłużając się w banku na wiele lat. Miasto w żaden sposób nie dołożyło się do poniesionych przez nas kosztów. Nawet gdyby ktokolwiek z urzędu chciał nas wspomóc to byłoby to niemożliwe, ponieważ o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru budynków mających tzw. białą kartę i będących pod nadzorem WKZ. Nasza kamienica jest wpisana wyłącznie do ewidencji budynków, a to nie kwalifikuje nas do ubiegania się o jakiekolwiek dofinansowanie – pisze mieszkanka kamienicy (dane do wiadomości redakcji, pisownia oryginalna).